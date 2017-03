Biết ơn bác tài

Đó là một thiếu sót lớn và thiếu sót này sẽ khiến chúng ta phải trả giá đắt. Ngoài các bác tài cả đời cẩn thận thì với khá nhiều bác lái xe ben, xe tải, đầu kéo container, cái sự không van xin, không biết ơn, không biết kính nhường của chúng ta sẽ khiến máu liều trong người các bác ấy chạy rần rật. “Ông” mà lên cơn là dàn hàng ngang đua xe ben ngay. “Ông” mà nổi máu yên hùng thì cho dù đang kéo cái container dài ngoẵng, ông vẫn bặt cua quẹo một phát, cái đầu kéo quất trúng ai thì ráng chịu!

Thôi thì cúi… lạy các bác, xin các bác nào có ý định chạy ẩu, chạy đua hãy ban cho mọi người - trong đó có em, cái gọi là sự sống. Thân thể này do cha mẹ sinh ra, học hành do thầy cô dạy dỗ, tiền bạc có được là nhờ xã hội trọng dụng nhưng bọn em có được sống để hưởng thụ hạnh phúc hay không, ấy là ơn “mưa móc” từ tay lái của các bác. Các bác mà lái xe phóng khoáng tí thì từ người phụ nữ nhặt rác, cô sinh viên tội nghiệp tới vị bác sĩ tài ba, giáo sư đáng kính gì đó đều mồ yên mả đẹp, cuộc đời mọi người xem như “xong phim” mà chẳng kịp hiểu lý do.

À, được biết các bác có tục cúng xe? Em cũng đang nghĩ tới một tục cúng - cúng những lái xe hung thần như các bác!

NGƯỜI SÀNH ĐIỆU