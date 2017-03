Bịn rịn ngày đưa tân binh nhập ngũ

Sáng 19 - 2, hơn 2000 thanh niên trên địa bàn quận, huyện TP.HCM trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt I năm 2014. Năm nay, quận Gò Vấp vinh dự được TP.HCM chọn làm quận điểm thực hiện tổ chức lễ giao nhận quân.

Ông Nguyễn Văn Đua, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM bắt tay, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: XUÂN NGỌC

Đến tham dự buổi lễ giao nhận quân, ông Nguyễn Văn Đua, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM bắt tay, động viên và chúc các tân binh sớm hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2014, TP.HCM có hơn 2000 chiến sĩ trẻ các quận 3, 5, 9, 12, Tân Bình, Thủ Đức, Tân Phú, Gò Vấp, huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Củ Chi và Cần Giờ trúng tuyển. Những tân binh trẻ được tuyển chọn sẽ vào phục vụ các đơn vị trong Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, Bộ tư lệnh TP.HCM, Công an TP.HCM và Sở Cảnh sát PCCC TP. Ngoài ra, quận 3, 9, Tân Phú và Gò Vấp có khoảng 190 nam công dân trúng tuyển và phục vụ tại Lữ đoàn 957 và Vùng 4 Hải quân. Trong đợt I, có 113 Đảng viên tình nguyện nhập ngũ (tăng 1,32% so với đợt 1 năm 2013); trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp là 538 người; sức khỏe loại 1 - 2 là 1.470 người và tăng hơn so với mọi năm.

Ghi nhận tại thao trường quân sự quận Gò Vấp là những cảm xúc đan xen nhau. Nhiều phụ huynh vui mừng vì con em mình đã trưởng thành, lên đường bảo vệ tổ quốc. Một bà mẹ rươm rướm nước mắt, nhắc con trai, "kỷ luật là sức mạnh quân đội. Con cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ rồi về với gia đình. Tất cả mọi người vẫn chờ con". Cạnh đó, người bà tay ôm chặt bé gái, mắt chỉ biết hướng về người cháu trai của mình mà bịn rịn, nước mắt rơi.

Trong khoảnh khắc người yêu đi xa, cô gái trẻ ngậm ngùi. Hai khoét mắt đỏ hoe, cô ghì vào tai một quân nhân nói, "anh sớm hòa nhập môi trường mới, công việc mới. Em vẫn ở nhà và chờ anh trở về để làm vợ ngoan". Một bà mẹ không nói thành lời đã viết những tâm tư lên trang giấy. Khi chiếc xe bắt đầu chuyển bánh đã lao đến, đưa con trai mình những lời nhắn nhủ mà người mẹ đã ấp ủ lâu nay.

Trước tình cảm người thân, nhiều tân binh tươi cười bước lên xe nhưng có những chiến sĩ không kìm được xúc động. Mắt chỉ ngước nhìn, rươm rướm





Toàn cảnh buổi lễ trao quân tại thao trường quân sự Gò Vấp.







Tân binh nhưng những chiến sĩ trẻ sớm có tác phong người lính cụ hồ.







Ông Nguyễn Văn Đua - Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM tới tham dự buổi lễ, động viên, bắt tay chúc tân binh sớm hoàn thành nhiệm vụ.







Nhiều tân binh lên xe về đơn vị mới với sự hào hứng. ẢNH: XUÂN NGỌC







Một số chiến sĩ trẻ rươm rướm nước mắt khi thấy người thân đưa tiễn bịn rịn. ẢNH: XUÂN NGỌC



Nhiều người thân bệnh bịn rịn chia tay các tân binh. ẢNH: XUÂN NGỌC







Bà mẹ viết những tâm tư, nỗi lòng ấp ủ gởi cho con trai mình. ẢNH: XUÂN NGỌC







Người bà ôm chặt bé gái nhìn người cháu mà không giấu được cảm xúc. ẢNH: XUÂN NGỌC







Bà chỉ biết vẫy tay chúc cho cháu sớm làm tốt nhiệm vụ. ẢNH: XUÂN NGỌC

Cũng trong buổi sáng ngày 19-2, 265 thanh niên trên địa bàn 15 phường của quận Tân Bình đã chia tay gia đình để lên đường nhập ngũ. Nhiều phụ huynh đã không kìm nén được sự xúc động khi sắp xa người thân, vội vàng chụp ảnh con em lúc xe sắp chuyển bánh. Không khí thiêng liêng bao trùm khi quốc ca cất lên.

Ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP. HCM bắt tay động viên các chiến sĩ trẻ.

Tranh thủ chụp hình người thân. ẢNH: HOÀNG LAN



