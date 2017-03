Bình Định: Bắt được ba bị can trốn khỏi nơi giam giữ

(PL)- Ngày 8-10, Đại tá Phan Hữu Chương, Trưởng Công an huyện Tuy Phước (Bình Định), cho biết cơ quan này đã truy bắt ba bị can trốn khỏi nhà tạm giam công an huyện này gồm:

Huỳnh Ngọc Phụng (ngụ phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM), Dương Văn Chín và Trần Văn Phước (cùng ngụ thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước). Trong khi đang bị tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản chờ ngày xét xử, tối 1-10, ba bị can trên đã gỡ phá một số tấm lam tường của phòng giam số 6 nhà tạm giữ Công an huyện Tuy Phước rồi trốn thoát ra ngoài. Sau khi bắt được Chín, Công an huyện Tuy Phước đã ra lệnh truy nã Phụng và Phước về tội trốn khỏi nơi giam giữ và lần lượt bắt lại được sau đó. T.LỘC