Bình Định: Cháy tám căn nhà trong đêm

Lửa xuất phát từ nhà bà Phạm Thị Mai, do mọi người ngủ say nên khi phát hiện thì lửa đã cháy to và lan sang bảy hộ lân cận. Kèm theo lửa cháy là những tiếng nổ bình gas. Lực lượng cảnh sát PCCC Công an Bình Định phải huy động sáu xe chữa cháy nhưng phải gần một tiếng đồng hồ sau đám cháy mới được dập tắt. Lửa đã thiêu rụi năm căn nhà, ba căn nhà còn lại bị cháy một nửa. Thiệt hại về tài sản là rất lớn, đang được thống kê. May mắn không có thiệt hại về người.

N.THANH