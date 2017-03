Bình Định: Cứu 10 ngư dân bị chìm tàu

Đồn biên phòng Tam Quan Bắc và ngư dân địa phương đã kịp thời đưa phương tiện ra cứu vớt 10 ngư dân trên chiếc tàu bị nạn, đưa vào bờ an toàn. Toàn bộ chiếc tàu có công suất 260 CV cùng nhiều tài sản có tổng trị giá gần 600 triệu đồng đã bị chìm hoàn toàn.



Theo đồn biên phòng Tam Quan Bắc, hiện khu vực cửa biển Tam Quan Bắc đang có mưa to, sóng lớn nên ngư dân không thể lặn tìm kiếm tài sản cũng như trục vớt chiếc tàu cá.Được biết, gần đây nhiều tàu cá liên tục bị nạn tại cửa biển Tam Quan Bắc do cửa biển bị bồi lấp, luồng lạch hẹp.



Vụ gần nhất xảy ra chiều 3.10, tàu cá BĐ- 96504 TS có công suất 168 CV của ông Nguyễn Gọn (ngụ xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn) sau chuyến câu mực trở về khi vừa vào khỏi cửa biển đã đâm thẳng vào bờ kè vỡ tan tành, chìm hẳn; ba ngư dân trên tàu bị thương nặng, thiệt hại hơn một tỉ đồng.



Theo UYÊN THU (SGTT.VN)