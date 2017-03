Bình Định: Đã liên lạc với tàu cá 'mất tích'

Ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở NN&NTPT tỉnh Bình Định, cho biết sáng nay (12-12), các cơ quan chức năng đã liên lạc được với ông Võ Thành Đô (ngụ xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, Bình Định), chủ tàu kiêm thuyền trưởng BĐ- 96972 TS. Qua bộ đàm, ông Đô cho biết bảy ngư dân trên tàu đều an toàn. Tuy nhiên, ông Đô vẫn không nói rõ tàu cá BĐ- 96972 TS hiện đang hoạt động ở vùng biển nào.

Trước đó, để ứng phó với cơn bão số 5, sáng 10-12, cơ quan chức năng liên lạc với ông Võ Thành Đô thông báo vùng ảnh hưởng của cơn bão. Ông Đô cho biết ông cùng sáu ngư dân khác trên tàu cá BĐ- 96972 TS đánh bắt trên vùng biển nằm giữa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Mặc dù các cơ quan chức năng yêu cầu ông Đô di chuyển tàu đến khu vực an toàn để tránh trú nhưng ông này không chịu di chuyển tàu ra khỏi vùng nguy hiểm với lý do vùng biển này đang hoạt động có sóng, gió không lớn, nhiều cá. Sau đó, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng tỉnh Bình Định đã đến tận nhà ông Đô, yêu cầu người thân liên lạc, gọi ông này cho tàu di chuyển ngay ra khỏi vùng nguy hiểm. Gia đình ông Đô đã viết cam kết sẽ liên lạc, kêu gọi tàu di chuyển đến nơi an toàn. Tuy nhiên, ngay sau đó gia đình ông Đô và các cơ quan chức năng không liên lạc được với tàu cá trên.

Trong thời gian tàu cá BĐ- 96972 TS bị mất liên lạc, người thân của ông Đô hết sức lo lắng, hoảng loạn và làm đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai- tìm kiếm cứu hộ tỉnh Bình Định đã đề nghị Đài Thông tin duyên hải Việt Nam phát liên liên tục thông tin để tìm kiếm bảy ngư dân trên tàu cá. Đến sáng nay, ông Đô mới chủ động liên lạc với cơ quan chức năng.

Theo ông Phan Trọng Hổ, ông Võ Thành Đô đã đưa bộ đàm tàu cá BĐ- 96972 TS của ông cho tàu cá BĐ- 96017 TS do con trai ông là Võ Thanh Quang làm thuyền trưởng và cố ý không liên lạc với các cơ quan chức năng. Sự việc này gây lo lắng cho nhiều người và khiến các cơ quan chức năng mất nhiều thời gian, công sức để tìm kiếm.

TẤN LỘC