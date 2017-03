Bình Dương: Anh Tiên bị đe dọa trả thù

Hiện anh Tiên đã rời bệnh xá công an tỉnh về lại căn nhà thuê ở phường An Bình.

Trung tá Nguyễn Hồng Trường, Trưởng Công an phường An Bình, cho biết chiều cùng ngày, một người dân gọi điện thoại tới trụ sở công an báo tin các đối tượng có liên quan tới băng nhóm Tuấn “chó” biết anh Tiên trở về nên tìm cơ hội trả thù cho Tuấn “chó” và đồng bọn bị bắt. Sau khi nhận được tin báo, công an phường đã triển khai lực lượng để bảo vệ anh Tiên và truy xét các đối tượng có biểu hiện nghi vấn. Khu vực gần chỗ anh Tiên thuê trọ được lực lượng công an, dân phòng tuần tra đề phòng đối tượng manh động. Hiện vết thương của anh Tiên đang bình phục tốt nhưng anh vẫn còn mệt vì bị mất máu nhiều.

VÕ BÁ