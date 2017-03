Bình Dương: Cháy lớn tại công ty gỗ

Ngày 17-3, tin từ Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra nguyên nhân vụ cháy tại Công ty TNHH Khải Nguyên (sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu ván ghép, mộc gia dụng số 249/8B, khu phố Đông Chiêu, TX Dĩ An, Bình Dương).

Hiện trường vụ cháy. Ảnh XP

Thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 30 phút sáng cùng ngày, ngọn lửa bùng phát tại khu vực nhà xưởng đóng gói sản phẩm rộng khoảng 400m2.

Ngọn lửa sau đó nhanh chóng cháy lan sang khu nhà xưởng sản xuất rộng khoảng 1.000 m2. Nhận được tin báo cháy, lực lượng Sở Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương đã điều động 9 xe chữa cháy, hơn 60 chiến sĩ tham gia dập lửa.

Do khu vực cháy sát khu dân cư nên sức nóng của ngọn lửa đã làm hư

hại nhà cửa, tài sản của một số dân xung quanh; nhiều người dân đã

phải di dời vật dụng, tài sản của mình ra đường do lo sợ ngọn lửa cháy

lan. Vụ cháy đã làm khoảng 1.000 m2 nhà xưởng của công ty Khải Nguyên

bị thiêu rụi hoàn toàn, rất may vụ cháy đã không gây thiệt hại về

người.

H.NHI