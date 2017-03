Bình Dương: Cuối năm, vỡ nợ bạc tỉ

Người làm cho hàng chục nạn nhân lao đao là Tạ Thị Kim Phụng (30 tuổi, ngụ ấp Bình Đức, xã Bình Hòa, huyệnThuận An).

Chiều 30-12, khi chúng tôi đến chợ Lái Thiêu thì các tiểu thương cho biết Phụng đã đóng cửa tiệm (tiệm Kim Phụng, kinh doanh quần áo) đi đâu không rõ, liên lạc với bà qua điện thoại cũng không được. Chị B.T.K.L, bán quần áo trẻ em tại chợ, than vãn: “Tôi tin tưởng cho chị ta vay 2,4 tỉ đồng, không ngờ bây giờ xem như mất trắng”. Tiểu thương Nguyễn Thị Nguyệt nói trong nước mắt: “Buôn bán bòn từng đồng, tôi đi vay mượn thêm cho Kim Phụng vay, giờ vướng nợ, tết thì sắp tới rồi”.

Chị N.T.M.V cho biết bao dự định làm ăn giờ phải khép lại do bị Phụng giật nợ 2,7 tỉ đồng. Phụng nại lý do “cần tiền giải ngân, cứu người” và hứa hẹn “trong vài ngày là trả sòng phẳng kèm lãi suất cao”. Ngoài ra, Phụng tạo vẻ bề ngoài sang trọng, luôn thay đổi xe hơi, đeo vòng vàng khắp người, luôn “nổ” là kinh doanh bất động sản đang trúng mánh. Cho nên có người cả tin cho Phụng vay bạc tỉ như N.T.T.T (3,8 tỉ đồng), N.T.L (1,4 tỉ đồng) T.T.T.M (hơn 1 tỉ đồng)...

Ngoài tiểu thương chợ Lái Thiêu, Phụng còn nhắm tới bạn học cùng trường thuở nhỏ như vợ chồng V.T.N.T (420 triệu đồng), chị V.M.D (500 triệu đồng)...

Thượng tá Võ Văn Phúc, Trưởng Công an huyện Thuận An, cho biết: Công an huyện đang tiếp nhận đơn tố cáo của nạn nhân vụ vỡ nợ, đồng thời triệu tập bà Phụng làm rõ nguyên nhân”.

Hiện cơ quan công an tiếp nhận gần 30 đơn tố cáo Phụng với số tiền thống kê ban đầu hơn 20 tỉ đồng.

Theo người dân khu vực thị trấn Lái Thiêu, gần đây những người trong gia đình Kim Phụng bỗng giàu lên một cách đáng ngờ. Trong đó, có người sở hữu nhiều lô đất, xe hơi đời mới, nếu không phải “của trên trời rơi xuống” họ không thể mua sắm nhiều tài sản giá trị lớn như thế.

VÕ BÁ