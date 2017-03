Bình Dương: Đội phó CSĐT Công an huyện Dĩ An tự vẫn

(PL)- Ngày 21-11, thông tin từ Công an huyện Dĩ An cho biết Thượng úy Nguyễn Văn Dũng (33 tuổi, Đội phó Đội CSĐT Công an huyện Dĩ An) đã treo cổ tự vẫn tại nhà riêng ở thị trấn Lái Thiêu.

Chiều 20-11, người nhà gọi anh Dũng ra ăn cơm tối nhưng không thấy mở cửa. Khi cánh cửa được phá bung ra thì phát hiện anh Dũng đã chết trong tư thế treo cổ. Theo đồng nghiệp của anh Dũng tại cơ quan điều tra Công an huyện Dĩ An, thời gian qua anh Dũng là một trong những điển hình về phá nhiều vụ án gai góc trên địa bàn huyện Dĩ An. Cách nay hai tháng, anh giữ chức đội phó Đội CSĐT TP về TTXH Công an huyện. Anh Dũng đang được chỉ huy đội đề nghị cấp trên phong quân hàm đại úy. Người thân của anh Dũng cho hay anh chuẩn bị tổ chức lễ thành hôn, hiện thiệp mời đã được gửi tới khách mời. Anh có viết thư tuyệt mệnh để lại cho người thân trước khi quyết định tự vẫn. V.BÁ