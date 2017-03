Bình Dương: Đột kích nơi bé gái 3 tuổi được tắm kiểu... “bạo hành”

Vị trí bé Ngân bị bảo mẫu tắm theo cách man rợ



Bé Ngân (3 tuổi) bị hành hạ dã man vì không cho bà Phụng lau mặt



Cơ sở nuôi trẻ tự phát của bà Phụng thời điểm đoàn ập vào có 6 trẻ.



Đến 12h trưa, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc.





Lúc 10h sáng nay 24/11, PV Dân trí đã phối hợp với Công an xã Thuận Giao, Hội bảo vệ chăm sóc trẻ em cùng đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh - Xã hội tỉnh Bình Dương tìm đến căn nhà số 2/91 tổ 14, ấp Bình Thuận, xã Thuận Giao (Thuận An, Bình Dương) để xác minh làm rõ vụ bé gái 3 tuổi bị hành hạ dã man khi tắm.Khi đoàn kiểm tra ập vào, trong nhà có 6 bé (từ 1 - 3 tuổi) đang bò lê ở nền. Vòng ra phía sau nhà thì hình ảnh “quen thuộc” trong clip xuất hiện: 3 chiếc lu nước, chiếc ca bằng nhôm dùng để tắm vẫn nằm đó. Xác định những tình tiết trên hoàn toàn khớp với hình ảnh được quay trong clip nên lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản vụ việc.Thông tin ban đầu, bảo mẫu tắm dã man cho trẻ là Trần Thị Phụng (ngụ tại địa chỉ trên). Khi cho bà Phụng xem đoạn clip được tung lên mạng thì bà Phụng buộc phải thừa nhận hình ảnh người phụ nữ đang tắm cho bé gái chính là bà, còn bé gái tên Ngân (3 tuổi).Bà Phụng lí giải về việc tạt thẳng ca nước vào mặt và ấn ca vào miệng bé Ngân là do trong lúc rửa mặt, bé Ngân vùng vằng không chịu nên bà Phụng mới làm vậy. Hàng ngày bà Phụng thường tắm cho bé Ngân vào buổi chiều. Xác nhận ban đầu, clip tắm cho trẻ kiểu “bạo hành” diễn ra vào chiều 23/11.Bà Huỳnh Thị Xanh - Cán bộ bảo vệ chăm sóc trẻ em xã Thuận Giao cho biết, đây là cơ sở giữ trẻ tự phát. Các bé được gửi ở đây chủ yếu là con của công nhân lao động nghèo.12h trưa cùng ngày, bà Phụng đã được đưa về trụ sở công an xã để giải quyết vụ việc. PV Dân trí sẽ thông tin đến bạn đọc những diễn biến mới nhất đến bạn đọc.