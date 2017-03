Bình Dương: Lại phát hiện cơ sở sang chiết gas trái phép

Theo TTXVN, lúc 7 giờ ngày 2-5, Công an thị xã Thuận An, Bình Dương bất ngờ ập vào căn nhà nằm khuất sau tán rừng cao su tại khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, bắt quả tang Trương Văn Quyền (quê Thanh Hóa) đang sang chiết gas trái phép.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 1.300 bình gas mini, trong đó có hơn 500 bình đã nạp đầy gas và chín bình 12 kg cùng năm mâm (thiết bị sang chiết). Quyền khai nhận đã cùng vợ sang chiết lậu hơn năm tháng nay. Bình quân mỗi ngày Quyền dùng ba bình gas 12 kg chiết ra khoảng 700 bình gas mini, bán cho công nhân kiếm lợi khoảng 200.000 đồng/ngày. Tuy nhiên, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có đến năm mâm sang chiết gas nên nghi ngờ Quyền có sự giúp sức của nhiều đối tượng khác. Vụ việc đang được điều tra làm rõ. Trước đó, Công an thị xã Thuận An cũng triệt phá một ổ sang chiết gas trái phép quy mô lớn tại phường An Phú, thu giữ hơn 2.000 bình gas các loại. PL