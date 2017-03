Bình Dương: Một “hiệp sĩ” tố cáo công an

Một thành viên CLB phòng, chống tội phạm tố cáo ba công an đã bắt giữ và làm mất tiền, vàng của mình.

Anh Huỳnh Hoài Duy (31 tuổi, ngụ TP.HCM; tạm trú xã Phú An, huyện Bến Cát, Bình Dương) - thành viên CLB Phòng, chống tội phạm (PCTP) xã An Tây (huyện Bến Cát) đã làm đơn tố cáo ba cán bộ của Công an TP Thủ Dầu Một, Bình Dương bắt, dùng súng chĩa vào người, còng tay lại đánh và lấy tiền, vàng của anh.

“Hiệp sĩ”: Mất tiền, vàng trong bóp

Anh Duy cho biết ngày 20-4, trên đường về nhà gửi số tiền trúng xổ số còn dư cho mẹ, anh phát hiện một phụ nữ chạy xe máy chở hai thùng hàng phủ bạt kín mít. Nghi người này chở hàng lậu nên anh bám theo. Phát hiện có người theo dõi, phụ nữ đó đã vứt hàng và xe bỏ chạy. Qua kiểm tra, phát hiện thuốc lá lậu, anh điện thoại cho anh Tâm (Phòng CSKT - Công an tỉnh Bình Dương) và được hướng dẫn mang tang vật về xã. Lúc này có một người đàn ông chạy chiếc Nouvo màu đen xuất hiện nhìn ngó rồi bỏ đi.

Sau đó, anh Duy gọi điện thoại cho người anh quen biết tên Lợi đến đưa tang vật về quán ăn nơi người này làm việc để đi gọi người giúp mang tang vật về xã. Tuy nhiên, tại đây, anh đã bị ba người xưng là công an nhưng không đưa thẻ ngành ra gí súng vào đầu, còng tay, đánh đập và buộc tội buôn thuốc lá lậu, đồng thời lục ví lấy đi toàn bộ số tiền, vàng trong ví của anh.

Anh Duy đang trình bày sự việc và phiếu chi tiền trúng thưởng vé số của anh Duy. Ảnh: XL

Anh Duy bức xúc kể lại: “Thấy la to, nhiều người tụ tập lại xem rất đông vì tưởng tôi là tội phạm. Tuy nhiên, những người bắt tôi cứ cầm cái bóp của tôi chuyền tay nhau. Sau này tôi mới biết những người bắt tôi hôm đó có một người tên B., một người tên H., Đội CSKT Công an TP Thủ Dầu Một. Sau đó họ áp giải tôi đến Công an phường Định Hòa. Khi tôi bị bắt và bị đánh, người đàn ông chạy chiếc Nouvo màu đen cũng xuất hiện và chỉ vào tôi. Tôi nghi đó là chủ hàng thuốc lá lậu, đã điện thoại dẫn những công an kia đến bắt tôi. Sau đó, người đàn ông đó cùng với mấy người bắt tôi lên xe đi nơi khác.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, tôi được đội trưởng CLB PCTP xã An Tây (huyện Bến Cát) bảo lãnh về. Tuy vậy, số tiền gần 71 triệu đồng cùng sợi dây chuyền vàng hơn 10 triệu đồng trong ví giờ chỉ còn 5,8 triệu đồng. Tôi phản ứng lại thì những người bắt tôi nói: “Mày chạy xe ôm thì làm gì có tiền” (?). “Đó là tiền tôi mới trúng vé số tại Công ty Xổ số Bình Dương” - tôi phản ứng thì mấy người đó không nói gì thêm.

Công an: Chưa thể trả lời

Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã đến Công an TP Thủ Dầu Một tìm hiểu. Thiếu tá Hà Minh Thắng - Đội trưởng Đội CSĐT tổng hợp cho biết phải sắp xếp lịch làm việc của lãnh đạo xong sẽ thông báo. Chờ mãi không thấy thông báo, tiếp tục liên hệ, chúng tôi nhận được câu trả lời của ông Thắng là ông không có trách nhiệm trả lời, hãy liên hệ với phòng tiếp dân Công an TP Thủ Dầu Một.

Ngày 18-6, một lần nữa chúng tôi đến Công an TP Thủ Dầu Một và được Trung tá Lưu Ngọc Hiền - Thanh tra Công an TP cho biết: “Bây giờ không thể trả lời báo chí được vì vụ việc đã được chuyển về Công an phường Định Hòa xác minh tiếp để làm rõ. Sau đó công an phường báo cáo về Công an TP rồi mới có thông tin báo cáo lên tỉnh và sẽ có hướng chỉ đạo tiếp theo”.

Sau khi chúng tôi làm việc với Công an TP Thủ Dầu Một thì ngày hôm sau, anh Duy “được” Công an phường Định Hòa mời đến làm việc về nội dung anh bị mất tiền.

Tiếp đến, ngày 25-6, anh Duy lại được Công an TP Thủ Dầu Một mời đến làm việc với nội dung sử dụng công cụ hỗ trợ trái phép. (Anh Duy giải thích mang theo người một chiếc còng số 8 và một roi điện để làm công cụ hỗ trợ khi tham gia bắt tội phạm, tuy nhiên chuyện này đúng hay sai, chúng tôi không có ý kiến trong bài viết này.) Tuy nhiên, khi anh đến để làm việc theo yêu cầu của Công an TP thì nơi đây nói do gửi nhầm nội dung làm việc nên bảo anh cứ về chờ giấy mời làm việc khác.

Vì sao ba cán bộ CSKT bắt giữ anh Duy mà không xuất trình giấy tờ, thu giữ tài sản và trả lại mà không kiểm kê và lập biên bản? Có hay không việc làm mất mát tài sản? Số tài sản ấy đi đâu?

Đã hơn hai tháng trôi qua, người trong cuộc và dư luận vẫn chờ câu trả lời từ Công an TP Thủ Dầu Một.

XUÂN LƯƠNG