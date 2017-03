Bình Dương: Phá ổ sang chiết gas trái phép

(PL)- Sáng 17-3, sau một thời gian theo dõi, các “hiệp sĩ” phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, Bình Dương đã phát hiện và báo cơ quan công an bắt quả tang năm người đang sang chiết gas trái phép tại một ngôi nhà hoang trong khu dân cư Đông An (thuộc khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An).

Tại hiện trường có sáu bình gas lớn, khoảng 500 bình gas nhỏ đã được sang chiết, hơn 500 vỏ bình đang được sang chiết. Người làm công Nguyễn Thị Hương (quê Đắk Lắk) khai nhận cô làm thuê cho một người tên Phương, tiền công 100.000 đồng/ngày. Theo tìm hiểu, người cầm đầu đường dây sang chiết gas lậu này tên Phi. Trước đây, ổ sang chiết gas lậu này đã bị bắt hai lần nhưng đến nay vẫn hoạt động. XUÂN LƯƠNG