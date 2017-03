Bình Dương: Tiêu hủy 11 tấn chân trâu, bò thối

Chi cục đã ra quyết định xử phạt hành chính 3,7 triệu đồng đối với chủ lô hàng.

Trước đó, các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương phát hiện hai container chứa 11 tấn chân trâu, chân bò, óc bò đang bị phân hủy, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Các container này do ông BVT (quê Thanh Hóa, tạm trú phường Bình An, thị xã Dĩ An, Bình Dương) làm chủ. Qua kiểm tra, ông T. đã vi phạm nghiêm trọng việc kinh doanh thịt động vật mất vệ sinh thú y; tồn trữ các sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không giấy chứng nhận kiểm dịch, sản phẩm động vật đang phân hủy, hôi thối...

Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Dương, hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra đường dây chuyên cung cấp chân trâu, chân bò thu mua từ các tỉnh phía Bắc, sau đó vận chuyển bằng container đông lạnh vào tập kết tại Bình Dương trước khi đem tiêu thụ tại các tỉnh, thành.

N.ĐỨC