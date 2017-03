Bình Dương triệt phá một băng nhóm vùng giáp ranh

(PL)- Rạng sáng 24-10, Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) đã triệt phá một băng nhóm vùng giáp ranh gồm 16 người. Những người này bị bắt quả tang khi đang tụ tập đánh bài ăn tiền tại nhà 339/1 (khu phố 1 A, phường An Phú, thị xã Thuận An).

Qua khám xét, công an thu giữ hai tép heroin, một khẩu súng bắn đạn cao su, một roi điện, 32,5 triệu đồng và các công cụ tổ chức sử dụng ma túy. Các đối tượng bị bắt gồm: Trần Hậu Kiểm, Hoàng Thanh Trung (tự Trung “mập”), Nguyễn Văn Nam, Trần Văn Quân (tự Quân “tý”), Nguyễn Ngọc Hoàng, Hà Huy Lực (cả sáu người cùng quê Hà Tĩnh); Lê Trọng Huy (quê Hưng Yên), Nguyễn Văn Hùng (quê Thái Bình), Dương Xuân Lĩnh (quê Bình Phước), Nguyễn Quốc Bảo (ngụ Bình Dương), Nguyễn Sỹ Khánh (quê Lâm Đồng), Trần Duy Thành (quê Bến Tre), Dương Công Anh (quê Quảng Bình), Nghiêm Minh Tâm (quê Đồng Nai), Phan Đình Mạnh và Phạm Văn Luyến (cả hai cùng quê Nghệ An). Trong số này, Kiểm, Trung “mập” và Luyến có nhiều tiền án, tiền sự, mới ra tù đã tiếp tục phạm tội. XUÂN LƯƠNG