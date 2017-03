Bình Dương: Truy xét vụ cướp giả CSGT

Thấy khả nghi, anh Cao Bá Danh đi cùng chị Thu đề nghị cả hai xuất trình thẻ ngành thì một thanh niên kéo áo khoác ngoài cho thấy đang mặc cảnh phục bên trong và có súng ngắn giắt lưng. Sau đó, hai thanh niên này lên xe gắn máy bỏ đi. Thấy vậy anh Danh đuổi theo thì bị một người cầm súng bắn trúng vào cổ rồi tẩu thoát.

Trước đó, vào ngày 9-2, Công an huyện Thuận An (Bình Dương) bắt giữ Bùi Quang Triều, Hoàng Văn Bảy và Tạ Xuân Bắc. Cả ba khai nhận đã gây ra 14 vụ cướp tại Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM với thủ đoạn ép người đi xe gắn máy trên đường vắng để cướp tài sản. Hiện cơ quan điều tra thu giữ tang vật là ba xe gắn máy và tiếp tục truy bắt tám nghi can còn lại trong băng cướp này.

AN DANH