Bình Dương: Xóa sổ “tổ hợp cờ bạc”

Báo Pháp Luật TP.HCM số ra các ngày 27, 28 và 29-9-2011 đăng tải loạt bài điều tra “Tổ hợp cờ bạc ở Bình Dương” phản ánh việc có nhiều đối tượng tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc quy mô lớn với phương thức tổ chức rất bài bản tại huyện Bến Cát, Bình Dương. Ngay sau đó, Công an huyện Bến cát đã khởi tố vụ án.

Bài bản trong cách tổ chức cờ bạc

Theo Công an huyện Bến Cát, thì khoảng đầu tháng 6-2011, Nguyễn Thanh Sơn cùng Nguyễn Phát Đạt tổ chức đá gà tại các lô cao su của Nông trường Cao su Long Nguyên (khu vực giáp ranh giữa huyện Bến Cát và huyện Dầu Tiếng). Theo phân công, Sơn chuẩn bị dây nylon, cây cọc, cân, băng keo, nước suối đóng chai rồi chọn địa điểm là các lô cao su vắng người qua lại để quét lá, đóng cọc, giăng dây thành khu vực cho gà chọi nhau. Sau khi đã chọn được địa điểm ưng ý, Sơn liên hệ với các con bạc là chủ gà để hẹn thời gian, chủ yếu là vào các ngày cuối tuần. Khi các con bạc tập trung đông đúc, Sơn sẽ cho cân gà để làm căn cứ phân loại cá cược, các chủ gà mỗi người phải cược với nhau từ 1 triệu đồng trở lên thì mới cho đem gà ra bó cựa sắt để đá.

Sau khi bó cựa sắt xong, Đạt sẽ hô cho thả gà và phân xử thắng thua. Những người đứng bên ngoài sẽ cá cược với nhau thông qua một người môi giới (gọi là biện trường gà) hoặc cá cược trực tiếp với nhau. Sau khi đá xong mỗi độ gà thì Sơn lấy 10% tiền xâu dựa trên số tiền chủ gà cược với nhau (thấp nhất là 2 triệu đồng một độ gà), biện gà sẽ lấy 5% số tiền những người cá cược bên ngoài. Kết thúc mỗi ngày, Sơn sẽ chia đôi số tiền xâu thu được với Đạt sau khi đã trừ đi tiền mua băng keo, nước suối và tiền chi cho người cảnh giới.

Quang cảnh trường gà. Ảnh: HIẾU MINH

Tiếp theo đó, Nguyễn Thái Bình cũng tổ chức một sòng tài xỉu gần khu vực đá gà để thu hút các con bạc say máu đến sát phạt. Ngoài vai trò tổ chức, Bình cũng trực tiếp làm cái, lắc các hạt xí ngầu và chung chi tiền ăn thua cho các con bạc sau mỗi ván.

Để đối phó với các cơ quan chức năng, Sơn và Bình đã thuê Đào Thế Bảo và Đào Nguyên Minh Châu làm nhiệm vụ cảnh giới. Nếu phát hiện có bóng dáng công an đến kiểm tra hay có các dấu hiệu khả nghi thì các tay cảnh giới sẽ báo ngay cho các đối tượng tham gia cờ bạc biết để nhanh chóng tẩu thoát.

Quyết liệt bóc dỡ tổ chức cờ bạc

Thượng tá Trương Văn Dũng, Trưởng Công an huyện Bến Cát, cho biết: Trước khi báo phản ánh thì công an huyện cũng đã phát hiện và chủ động báo cáo lên công an tỉnh để công an tỉnh lập chuyên án triệt phá. Tuy nhiên, trong khi ban chuyên án đang củng cố chứng cứ, đề ra kế hoạch triệt phá thì báo đăng bài điều tra. Tuy đã lỡ kế hoạch nhưng ban chuyên án vẫn quyết định tiếp tục tổ chức bóc dỡ.

Thượng úy Lê Xuân Lập, Đội phó Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Bến Cát, cho biết cái khó là sau khi báo đăng, các đối tượng bỏ trốn, phần còn lại thì bàn bạc với nhau để tiêu hủy vật chứng thống nhất lời khai gây ra rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra. Hơn nữa, các đối tượng cư ngụ tại nhiều địa phương nên việc lần tìm đến đúng địa chỉ và mời cho đúng đối tượng cũng mất rất nhiều công sức. Có nhiều trường hợp manh mối là đối tượng tên Hải khoảng 38 tuổi ở xã Lai Uyên (huyện Bến Cát) nhưng khi dò tìm trong danh sách ở xã thì có đến bốn người cùng tên và lại sàn sàn tuổi nhau nên phải mời hết đến để nhận diện và lấy lời khai cho đúng.

Theo Thượng tá Trương Văn Dũng, đến nay, ban chuyên án đã làm việc được với 65 đối tượng ở rất nhiều nơi trong tỉnh và ở địa phương khác như Củ Chi (TP.HCM), Chơn Thành (Bình Phước). Hiện ban chuyên án đang tiếp tục củng cố hồ sơ, phân loại xử lý đối với các đối tượng này và sẽ còn khởi tố thêm hơn 20 đối tượng với tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Khởi tố từ thông tin trên báo Pháp Luật TP.HCM Từ trái qua, từ trên xuống: Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Phát Đạt, Đào Thế Bảo, Đào Nguyên Minh Châu, Nguyễn Ngọc Minh, Huỳnh Văn Trị. Ngày 12-10-2011, căn cứ thông tin đăng trên mặt báo và các tài liệu chứng cứ thu thập được, Công an huyện Bến Cát đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự với tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc xảy ra tại các lô cao su 6A, 6B, 7A, 7B và 26 của Nông trường Cao su Long Nguyên, huyện Bến Cát. Đồng thời, công an huyện quyết định khởi tố bị can đối với 14 đối tượng. Trong đó, các đối tượng cộm cán như Nguyễn Thái Bình (Dương Mười Thái), Nguyễn Thanh Sơn (Mười Sơn), Nguyễn Phát Đạt (Đạt Chí), Lê Thanh Vân (Tám Tàng), Đào Thế Bảo (Đen), Đào Nguyên Minh Châu (Phò)… bị tạm giam để điều tra. Các đối tượng tham gia đánh bạc như Triệu Văn Của, Hoàng Văn Thành, Nguyễn Minh Trung, Nguyễn Tấn Hải cũng bị tạm giam.

GIA NGHĨA