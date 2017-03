Bình Dương: “Xưởng” gas lậu mọc như nấm

Sau vụ nổ vì sang chiết gas trái phép chiều 7-4 làm sáu người chết ở thị xã Thuận An, ngày 3-5, cơ quan chức năng đã siết hoạt động này và hàng ngàn bình gas mini lậu bị thu giữ.

Nó chỉ là phần nổi vì gas lậu vẫn tràn ngập từ chợ đến các nhà hàng, tiệm tạp hóa...

Chuồng heo, khu dân cư… đều là “công xưởng”!

Sáng 3-5, Công an phường Bình Hòa (thị xã Thuận An) kiểm tra căn nhà 27/2 tỉnh lộ 43 (ấp Đồng An, phường Bình Hòa, Thuận An), bắt quả tang Vũ Thị Thúy (29 tuổi, quê Thái Bình) đang sang chiết gas trái phép tại chuồng gà. Cùng lúc, công an vòng ra sau bếp, bắt quả tang Nguyễn Hữu Thành (37 tuổi, là chồng Thúy) đang sang chiết gas từ bình loại 12 kg sang bình mini. Cả hai điểm, hai vợ chồng Thúy đã chiết được gần 400 bình gas mini. Tại “công xưởng” này, mùi gas phát tán nồng nặc. Vợ chồng Thúy đã dùng xơ mít để cạnh cho át mùi gas.

Chủ nhà cho biết vợ chồng Thúy ở trọ bên cạnh và hỏi thuê cái chuồng heo, chuồng gà bà không sử dụng nữa để làm nơi chiết gas. Mỗi tháng họ trả cho bà 1 triệu đồng. Tuổi cao, lãng tai nên bà không biết sang chiết gas lậu là nguy hiểm nên gật đầu cho thuê… Còn vợ chồng Thúy thì nói biết là nguy hiểm nhưng đời sống công nhân khó khăn quá, phải làm liều. Chồng Thúy khai là đã sang lại địa điểm và các mối bỏ gas của người khác hết 20 triệu đồng, giờ xem như cụt vốn!

Cùng ngày, công an bắt quả tang Nguyễn Văn Khiêm (28 tuổi, quê Thái Bình) cùng bốn người làm công đang sang chiết gas trong Khu dân cư Việt-Sing (phường An Phú). Tại “công xưởng” này, gas chiết từ bình 12 kg và bình 45 kg sang bình gas mini rồi đem bỏ mối cho các điểm bán gas mini trên địa bàn phường. Công an thu giữ 2.450 bình gas các loại và các dụng cụ sang chiết.

Những bình gas mini sang chiết trái phép tại “công xưởng” của vợ chồng Thúy bị công an phát hiện ngày 3-5. Ảnh: VB

Trước đó, ngày 2-5, công an cũng bắt quả tang Trương Văn Quỳnh (27 tuổi, quê Thanh Hóa) đang sang chiết gas trái phép trong chuồng heo cũ của ông Nguyễn Tấn Thành (khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, Thuận An). Quỳnh thừa nhận cùng vợ thuê lại chuồng nuôi heo cũ nhà ông Thành với giá 500.000 đồng/tháng làm điểm chiết gas từ năm tháng nay. Mỗi ngày Quỳnh cùng vợ chiết hơn 200 bình gas mini, bỏ mối tại các chợ, tạp hóa trên địa bàn. Công an đã tịch thu năm bộ dụng cụ sang chiết gas, 1.300 bình gas mini (có 500 bình đã được nạp gas), chín bình gas loại 12 kg.

Chiều 25-4, công an cũng bắt quả tang vợ chồng Nguyễn Văn Hùng (quê Thái Bình) sang chiết 2.150 bình gas mini lậu tại nhà 145/3 khu phố 2, phường An Phú (Thuận An)…

Gas lậu: Cần là có

Chúng tôi rảo chân đến các tiệm tạp hóa, quán cà phê, khu công nhân ở trọ... gần cổng KCN Đồng An hỏi mua bình gas mini, nơi nào cũng bảo “cần là có”.

Một người bán nước mía ngay cổng vào KCN Đồng An cho biết: Ở đây chủ yếu là công nhân ở trọ nên họ chỉ sử dụng bình gas mini vì rẻ (đổi mỗi bình giá 6.000 đồng), mỗi ngày tiêu thụ hơn 500 bình, vỏ bình cũ thì giao lại cho người sang chiết gas bỏ mối...

Chúng tôi vào một dãy phòng trọ, thấy những lời của người bán nước mía là đúng: Các công nhân thuê phòng trọ đều sử dụng bình gas mini để nấu ăn. “Loại bình gas mini này rất dễ mua, ra khỏi nhà là có ngay lại dễ xài... Sử dụng loại bình gas này dễ gặp nguy hiểm nhưng không dám mua bình lớn vì ít tiền, cồng kềnh khi chuyển phòng trọ” - một công nhân cho biết.

Theo quy định, vỏ bình gas mini phải là loại chưa sử dụng lần nào, tuy nhiên những bình gas mini mà chúng tôi thấy toàn là bình gỉ sét!

Cận cảnh bình gas rỉ tại hiện trường vụ sang chiết gas lậu.

Ông Hà Thúc Khánh, cán bộ điều tra Công an thị xã Thuận An, cho biết: Cần phải xử phạt cả người bán gas trái phép mới mong giảm được nạn sang chiết gas lậu. Việc theo dõi, bắt giữ và xử lý những người này không phải đơn giản mà chúng tôi thì rất ít người.

Phạt tiền nên chưa sợ

Vì sao nạn sang chiết gas lậu tràn lan? Có thể khẳng định ngay: Vì lợi nhuận cao và chế tài chưa đủ mạnh để răn đe.

Trong các vụ bắt giữ sang chiết gas trái phép trên địa bàn thị xã Thuận An, có trường hợp người vi phạm tỏ ra bất cần, không hợp tác với công an vì họ biết chỉ bị xử phạt hành chính là cùng!

Ông Nguyễn Thành Danh, Phó Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Bình Dương, cho biết: Khi phát hiện việc sang chiết gas trái phép, cơ quan chức năng chỉ xử phạt hành chính nên nạn sang chiết gas trái phép tràn lan, nhất là khu vực tập trung nhiều công nhân, nhà hàng tiệc cưới... Trong đợt cao điểm kiểm tra vừa qua, Chi cục đã phát hiện hàng chục vụ sang chiết gas trái pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Ông Danh cũng thông tin: Người sang chiết gas trái phép chỉ cần 2 m2 trong chuồng heo, nhà tắm là vô tư hoạt động. Họ thường sang chiết gas trong các khu vực đông công nhân ở trọ để dễ tiêu thụ và dễ trốn tránh cơ quan chức năng...

Thủ phạm chiết gas chết, đình chỉ điều tra Chiều 7-4, vợ chồng Lê Minh Việt (quê Đồng Tháp) sang chiết gas trái phép tại phòng trọ 204/2 khu phố 1B, phường An Phú, Thuận An, gây ra vụ cháy nổ kinh hoàng khiến một người tử vong tại chỗ, hơn 10 người bị thương nặng. Bản thân Việt và năm người khác (ngụ các phòng trọ kế bên) tử vong sau đó tại BV Chợ Rẫy (TPHCM). Vì Việt đã tử vong nên công an đã đình chỉ điều tra vụ án. Trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên, Việt cùng vợ thuê phòng trọ sang chiết gas từ bình 12 kg sang bình gas mini để bỏ mối cho các tạp hóa, chợ trên địa bàn.

VÕ BÁ