Bình Phước: Ba cán bộ cấp tỉnh được đình chỉ điều tra

Đình chỉ vụ bán đấu giá 72 ha gỗ steak, nhà liền kề Ngày 5-1, trao đổi với PV báo Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Phước cho biết liên quan đến vụ bán đấu giá 72 ha rừng gỗ steak và hơn 6.000 m2 đất liền kề mà cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, công an đã xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy xin chủ trương của trung ương để đình chỉ hai vụ án do đã khắc phục hậu quả và xử lý trách nhiệm nhiều cán bộ có liên quan. Hiện vụ án đã được đình chỉ do các sai phạm đã khắc phục…