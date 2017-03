Bình Phước: Bắt quả tang ba cán bộ đánh bạc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 14-4, Công an phường An Lộc, thị xã Bình Long đã ập vào nhà ông Trần Ngọc Hà (khu phố An Bình, phường An Lộc, thị xã Bình Long) bắt quả tang sáu người đang đánh bài ăn tiền. Đặc biệt trên chiếu bạc có ba cán bộ gồm: ông Cao Xuân Ninh - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Bình Long, ông Nguyễn Văn Tưởng - Phó phòng Kinh tế thị xã Bình Long, Thượng úy Hà Văn Thuận - cán bộ trại giam Tống Lê Chân (Tổng cục VIII - Bộ Công an). Qua làm việc ban đầu với công an, những người tham gia đánh bài thừa nhận có đánh bài với hình thức bài cào (ba lá) mỗi ván 50.000 đồng. Hiện vụ việc vẫn đang được công an tiếp tục làm rõ để xử lý.

N.ĐỨC