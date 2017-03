Bình Phước: Giải cứu bé trai 5 tháng tuổi bị cha ruột bắt cóc

Theo thông tin từ cơ quan công an, chiều 20-6, Hùng thuê taxi đến nhà chị Trương Thị Kim Chua (ngụ phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài) nhằm mục đích bắt cóc con trai của chị Chua là cháu Thiện. Tại đây, khi phát hiện bé Thiện đang ở nhà một mình với bà ngoại là Nguyễn Thị Yến, Hùng liền lao vào cướp bé Thiện rồi leo lên xe taxi bỏ trốn trước sự bàng hoàng sợ hãi của bà Yến. Nhận được tin báo, Công an thị xã Đồng Xoài và Công an tỉnh Bình Phước liền triển khai lực lượng nhanh chóng truy tìm hung thủ gây ra vụ bắt cóc táo tợn này.

Bà Yến cho biết Hùng và chị Chua quen nhau từ năm 2010. Đến giữa năm 2011, khi mang thai bé Thiện cũng là lúc chị Chua phát hiện Hùng đã có vợ ở Bù Gia Mập nên quyết định chia tay với Hùng và về sống chung với mẹ ruột. Tức giận vì bị mẹ con chị Chua rời bỏ, Hùng lên kế hoạch bắt cóc bé Thiện để ép buộc chị Chua về sống chung.

Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận do không được mẹ ruột và bà ngoại Hùng cho qua lại thăm con nên Hùng đã thực hiện vụ bắt cóc này với mục đích muốn nuôi con. Sau khi bắt cóc bé Thiện, Hùng đã đưa con trai đến chỗ làm ở xã Đắk Ơ giấu. Chiều cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã tạm giữ hình sự Hùng để tiếp tục làm rõ hành vi bắt cóc con mình.

N.ĐỨC