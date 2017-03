Bình Phước: Hai nữ sinh bị bắt cóc đã về nhà

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, trên địa bàn huyện Đồng Phú (Bình Phước) trong hai ngày 4 và 5-4-2013, xảy ra vụ hai nữ sinh lớp 9 là Phạm Thị Anh Đào và Trần Thị Tố Thi bị bắt sang Campuchia đòi tiền chuộc. Nhóm bắt cóc thường xuyên gọi về nhà nạn nhân, cho các em than khóc với cha mẹ để đòi tiền chuộc mỗi em hàng ngàn USD. Chiều 22-4, ông Phạm Văn Hoàn (cha ruột của Đào, ngụ xã Tân Lập, huyện Đồng Phú) cho biết gia đình vừa vay mượn tiền để chuộc con về.

Nộp tiền chuộc mới thả người

Theo ông Hoàn kể, sau khi em Đào bị bắt cóc, những ngày sau đó nhóm bắt cóc liên tục gọi điện thoại buộc gia đình phải đem 88 triệu đồng sang cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) để chuộc mạng cho con. Lý do: “Đào vào casino đánh bạc, thua tiền phải vay nóng”. Do số tiền quá lớn, vợ chồng ông Hoàn đã năn nỉ, van xin giảm tiền chuộc. Cuối cùng chúng đồng ý chốt tiền chuộc là 15 triệu đồng, đồng thời buộc vợ chồng ông Hoàn phải đến khu vực cửa khẩu Long Bình (tỉnh An Giang) giáp biên giới Việt Nam - Campuchia giao tiền đón con.

Tối 21-4, nhóm bắt cóc điều một người đàn ông chạy xe ôm đến điểm hẹn nhận tiền chuộc và trả Đào về lại gia đình.

Em Đào vừa được cha mẹ đón về đến Bình Phước vào trưa 22-4. Ảnh: ĐL

Tiếp xúc với Pháp Luật TP.HCM, em Đào kể: “Sáng 5-4, em và một người bạn tên Như ở thị xã Đồng Xoài được hai người bạn cùng xóm tên là Đ. và A. rủ sang biên giới Campuchia chơi. Do ham vui hai em lên xe taxi cùng đi. Khi vào casino bên Campuchia thì em bị một nhóm người lạ khống chế, bắt giữ. Họ buộc em phải điện thoại về nhà kêu đưa tiền sang chuộc mạng, nếu không sẽ bán em qua Thái Lan. Ngày hôm sau, Như được người nhà đem 60 triệu đồng chuộc về còn em bị giam giữ cho đến khi được gia đình đến chuộc”. Theo em Đào, những ngày đầu giam giữ em được cho ăn uống tử tế, tuy nhiên sau khi ba mẹ em từ chối số tiền chuộc chúng đưa ra, em thường bị đánh đập và thức ăn hằng ngày chỉ là mì gói.

Lộ diện mắt xích bắt cóc, tống tiền

Em Đào khẳng định Đ. và A. có liên quan đến vụ bắt cóc đòi tiền chuộc mà em và Như là nạn nhân.

Trước đó, gia đình anh Trần Tâm (ngụ ấp 4, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú) cũng đã bỏ 15 triệu đồng để chuộc con gái là Trần Thị Tố Thi (học sinh lớp 9 Trường THCS Tân Lập) sau 10 ngày bị bắt sang Campuchia.

Theo anh Tâm, sáng 12-4, sau khi thỏa thuận xong số tiền chuộc, anh Tâm đi cùng một người hàng xóm tên S. đến gần cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Tại đây, anh Tâm đã giao tiền cho S. để S. đi xe ôm vượt biên giới qua Campuchia đưa tiền. Sau đó nhóm bắt cóc đã hướng dẫn anh Tâm và S. đến một quán cà phê (anh Tâm không nhớ rõ địa điểm) và thấy Thi đang đứng chờ. Công an địa phương đã lấy lời khai của Thi sau khi em trở về nhà.

Khi chúng tôi đề nghị được nghe chính Thi kể lại những gì trong thời gian bị giam giữ nơi xứ người, anh Tâm từ chối: “Cháu còn phải lo bài vở để trở lại trường cho kịp kỳ thi cuối năm”. Theo anh Tâm, vợ chồng anh nghi ngờ con mình bị một số người xấu sống ở địa phương dụ dỗ đưa sang biên giới dựng lên màn kịch bắt cóc để lấy tiền “cò”.

Được biết cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã làm việc với gia đình ông Hoàn và anh Tâm về trường hợp của Đào và Thi nhằm điều tra làm rõ đường dây dụ dỗ, bắt cóc nữ sinh để tống tiền.

ĐĂNG LÊ