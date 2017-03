Bình Phước: Tạm giữ một giám đốc và một sĩ quan công an đánh bạc

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 27-7, ông ĐBT (ngụ phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài), Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng TD, cùng ba đối tượng khác (trong đó có một người là sĩ quan công an công tác tại Công an tỉnh Bình Phước) đã tổ chức đánh bài phỏm ăn tiền tại nhà một người tên V. (phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài) với hình thức “ù” một ván là 250.000 đồng.

Lực lượng CSĐT Công an tỉnh Bình Phước bất ngờ ập vào bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ bộ bài Tây, một số ĐTDĐ cùng gần 10 triệu đồng tiền tang vật. Hiện vụ việc vẫn đang được công an điều tra.

H.NHI