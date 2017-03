Bình Phước: Trả CMND qua đường bưu điện

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước, sau khi người dân đến công an tỉnh làm các thủ tục cấp mới hoặc đổi CMND thì có thể đăng ký thêm dịch vụ chuyển phát nhanh CMND qua bưu điện, bưu điện tỉnh sẽ chuyển CMND đến địa chỉ mà người dân yêu cầu với cước dịch vụ 15.000 đồng. Dịch vụ này giúp người dân không còn phải tốn thời gian, chi phí và công sức đến tận trụ sở công an tỉnh để nhận CMND, nhất là những người ở vùng sâu, vùng xa.

N.ĐỨC