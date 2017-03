Bình Phước: Xã Tân Lập có tới 3 Trưởng công an?

Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 1/10, Anh Võ Hoàng Việt (sinh năm 1992, ngụ ấp Tân Hà, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú) điều khiển xe máy đến nhà người bạn, khi đi qua đoạn giáp hai xã Tân Lập và Tân Tiến thì hai công an viên và hai dân quân tự vệ đi ngược chiều chặn lại và yêu cầu xuống xe, lập biên bản với lý do anh không đội mũ bảo hiểm.



Vì đang đứng trên địa bàn xã Tân Tiến nhưng lại bị công an xã Tân Lập chặn lại nên anh Việt yêu cầu được xem giấy tờ và giấy điều động ra đường chặn xe của lực lượng công an xã Tân Lập.



Tuy nhiên cả hai công an viên và hai dân quân tự vệ không đưa ra bất cứ giấy tờ gì chứng minh mình đang thi hành đúng theo nhiệm vụ được giao.



Không những vậy, một dân quân tự vệ tên Khánh Ngọc còn dọa anh Việt trước mặt những người dân khác: “Nếu tôi đưa ra được giấy tờ thì anh sẽ bị phạt nặng hơn,” nói xong, anh này cùng ba người kia lập biên bản thu giữ xe anh Việt rồi bỏ đi.

Trong Quyết định này có đến hai tên Trưởng công an xã khác nhau

Điều đáng nói ở đây là ba biên bản gồm Biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ; Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ; Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về trật tự về trật tự an toàn giao thông đường bộ, mà các công an việ đưa cho anh Việt đều không có số và vẫn áp dụng… Nghị định 146/2007/NĐ-CP ngày 14-9-2007 của Chính phủ, vốn đã hết hiệu lực từ ngày 20/5/2010, và được thay thế bằng Nghị định 34/2010/NĐ-CP.



Điều làm nhiều người ngạc nhiên là trong Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính về trật tự về an toàn giao thông đường bộ được bốn người này lập và đưa cho người vi phạm có ghi đến hai trưởng công an xã.



Cụ thể, ở phần trên ghi rõ: Trưởng Công an xã Tân Lập tên là Văn Tài, nhưng ở phần cuối cùng, người ký tên Trưởng Công an xã ra quyết định lại là Lê Văn Bắc.



Và điều gây ngạc nhiên còn chưa hết, khi trong thực tế Trưởng công an xã Tân Lập là một người khác chứ không phải là ông Văn Tài hay ông Lê Văn Bắc như trong biên bản đã ghi.



Sự việc trên đang được cơ quan công an huyện Đồng Phú điều tra, làm rõ./.