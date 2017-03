Bình Thạnh “quét” tệ nạn

HĐND TP sẽ giám sát việc thực hiện các giải pháp kéo giảm mại dâm Vấn đề mại dâm trên địa bàn TP, theo phản ánh của các đại biểu, trong thời gian gần đây có dấu hiệu “nóng lên” làm cử tri rất quan tâm và bức xúc. Đây cũng là vấn đề mà nhiều đại biểu trong kỳ họp đã yêu cầu phải làm rõ địa chỉ trách nhiệm cụ thể khi để xảy ra tình trạng này. Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Trần Trung Dũng nói thời gian qua Sở đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương và các cơ quan khác để kiểm tra, xử lý tệ nạn mại dâm nhưng tôi e rằng đánh giá này không thực tế và thẳng thắn. Tôi đề nghị UBND TP đánh giá lại chỗ này, vì nếu phối hợp tốt sao lại để tình trạng nhiều tụ điểm mại dâm hoạt động trong thời gian dài mà không nắm, không xử lý được? Như vậy là công tác phối hợp chưa tốt, công tác quản lý còn lỏng lẻo. Tôi đánh giá cao “gói giải pháp” mà ông Dũng đưa ra nhằm kéo giảm tình hình mại dâm trên địa bàn TP trong thời gian tới nhưng cũng đề nghị cần phải tổ chức thực hiện một cách đồng bộ để nó thực sự đi vào cuộc sống và phát huy tác dụng. Thời gian tới HĐND TP sẽ tổ chức giám sát chặt việc thực hiện các giải pháp này. (Phát biểu của Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm tại phiên chất vấn của HĐND TP chiều 12-7) M.CƯỜNG ghi Để tệ nạn xã hội phức tạp xảy ra trong thời gian qua, chủ yếu do các lực lượng của quận buông lỏng quản lý, chưa nắm chắc tình hình hoạt động tệ nạn xã hội phức tạp. Công an phường và quận có nắm thông tin hoạt động phức tạp nhưng chưa phát hiện xử lý kịp thời, chưa làm tốt công tác tham mưu… chứ không phát hiện việc bảo kê, dung túng. Bà LÊ THỊ BÍCH KHANH, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh Liên quan đến chuỗi nhà hàng trên đường Bùi Đình Túy như TKT, PS… rộ lên tệ nạn trong cơ sở, những ngày qua các cơ sở trên đã ngưng hoạt động, hai cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn là Thượng úy Nguyễn Quang Nghĩa, Thiếu úy Đỗ Hoài Nam bị cảnh cáo, chuyển công tác sang đơn vị khác, một phó công an phường cũng đã nhận hình thức cảnh cáo. Theo tôi, hai cảnh sát khu vực bận công tác, thiếu quán xuyến chứ không có việc bảo kê, dung túng. Trung tá Đặng Thành Tâm,

Trưởng Công an phường 26, Bình Thạnh