Bình Thạnh, TP.HCM: Tăng cường giám sát để triệt mại dâm

Vừa qua, một số báo phản ánh tệ nạn mại dâm diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều hình thức hoạt động mại dâm mới ở một số địa phương (TP.HCM, Hải Phòng, Nam Định) gây bức xúc trong dư luận xã hội. Ngay sau đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các tỉnh, thành và các địa phương liên quan kiểm tra vấn đề báo nêu, khẩn trương đánh giá thực trạng tệ nạn mại dâm, những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất trong việc triển khai nhiệm vụ phòng, chống mại dâm tại địa phương.

Tạm đóng cửa nhưng lén đón khách

Chiều 11-7, dạo quanh các con đường trên địa bàn quận Bình Thạnh có nhiều điểm “nóng” tệ nạn xã hội như Điện Biên Phủ, Nguyễn Hữu Cảnh, Nguyễn Văn Đậu, Ung Văn Khiêm… chúng tôi ghi nhận nhiều điểm kinh doanh “dịch vụ nhạy cảm” tạm thời đóng cửa, không hoạt động. Tuy nhiên, khi về đêm, một vài nơi vẫn lén lút hé cửa để đón khách “mối”. Dừng xe trước tiệm cắt tóc DT khu vực ngã tư Hàng Xanh, một phụ nữ chạy ra ngăn chúng tôi lại. Khi nghe chúng tôi nói có nhu cầu vào massage thì bà lắc đầu: “Ở đây không có mát xa mát xiếc gì hết…”. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, có một số khách (có lẽ là khách mối) vẫn được bà hé cửa cho vào bên trong.

Tới chân cầu Sài Gòn (trước đây có gái mại dâm hoạt động), chúng tôi đảo quanh vài vòng thì không thấy bóng dáng kiều nữ nào. Tuy nhiên, sau đó một thanh niên chạy xe Wave đỏ tiến lại phía chúng tôi gạ: “Mấy huynh có nhu cầu vui vẻ không, em sẽ dẫn đi…”.

Lực lượng công an, bảo vệ dân phố phường 25, quận Bình Thạnh đang chốt trước điểm cắt tóc, massage. (Ảnh chụp trưa 12-7) Ảnh: MINH HIẾU

Kiểm điểm các đơn vị để xảy ra tệ nạn

Trung tá Nguyễn Trung Thành, Phó Trưởng Công an phường 25, quận Bình Thạnh, cho biết qua rà soát địa bàn, công an phường nắm được có 12 điểm kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội tập trung tại một số tuyến đường như Ung Văn Khiêm, D2, D1, D5… Công an phường đã mời chủ các cơ sở này để tuyên truyền, vận động, cam kết không để xảy ra hoạt động tệ nạn mại dâm, kích dục xảy ra tại cơ sở của mình.

Đến nay đã có năm điểm ngừng kinh doanh, trả lại mặt bằng. Trong bảy điểm còn lại có sáu điểm cam kết chậm nhất là đến ngày 15-7 sẽ đóng cửa. Còn lại tiệm hớt tóc Đạt Thắng (đường Ung Văn Khiêm) do chủ cơ sở né tránh không hợp tác và vẫn tiếp tục hoạt động nên công an phường bố trí lực lượng (công an, bảo vệ dân phố, dân phòng) chốt chặn 24/24 giờ trước tiệm để giám sát.

Ông Vũ Công Thành, khu phố trưởng khu phố 2, phường 25, Bình Thạnh, nói: “Thông qua các cuộc họp khu phố, chúng tôi vận động các hộ dân không thuê mặt bằng để kinh doanh dịch vụ nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn. Ngoài ra, chúng tôi cũng tổ chức lực lượng chốt, kiểm tra thường xuyên các hoạt động của các cơ sở nhạy cảm trên địa bàn”.

Theo Đại tá Phan Hồng Khanh - Trưởng Công an quận Bình Thạnh, Quận ủy và UBND quận đã có kế hoạch huy động mọi lực lượng của quận đấu tranh với tệ nạn trên địa bàn. Quận giao trách nhiệm rõ ràng, cụ thể nếu địa phương nào để tệ nạn phát sinh, tồn tại, hoạt động sẽ xử lý nghiêm lãnh đạo địa phương đó.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh, cho biết: “Quận đang tiến hành kiểm điểm các địa phương, đơn vị để xảy ra tệ nạn trên địa bàn khiến dư luận bức xúc theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Lãnh đạo Quận ủy, UBND quận chỉ đạo các phường tập trung kiểm soát, ngăn chặn, đẩy lùi tiến đến triệt xóa tệ nạn mại dâm tại địa bàn”.

MINH HIẾU - ÁI NHÂN

“Sẽ chà đi sát lại những tuyến đường, tụ điểm nóng về mại dâm”

Trong phiên chất vấn chiều 12-7, ông Trần Trung Dũng, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, đã tập trung trả lời câu hỏi của các đại biểu HĐND xoay quanh việc xử lý tệ nạn mại dâm trên địa bàn TP.

Tại kỳ họp HĐND TP mấy ngày qua, đại biểu đã yêu cầu chính quyền TP phải làm rõ trách nhiệm để xảy ra tình trạng này. Ông Dũng cho hay hiện đang phối hợp với quận Bình Thạnh thực hiện chỉ đạo của UBND TP rà soát lại tất cả điểm nóng mại dâm trên địa bàn. Ông Dũng đưa ra “gói giải pháp” nhằm kéo giảm tệ nạn mại dâm trên địa bàn TP. Trong đó đáng chú ý là giải pháp phân hóa đối tượng bán dâm để có biện pháp xử lý phù hợp, thích đáng. Chẳng hạn, với đối tượng bán dâm có nơi cư trú, sẽ đề nghị chính quyền địa phương kiểm điểm trước tổ dân phố nếu tái phạm. Với đối tượng có nghề nghiệp nhưng vì ăn chơi, đua đòi mà vi phạm thì ngoài xử phạt, sẽ thông báo về cơ quan đơn vị làm việc. Với những người đạt danh hiệu trong các cuộc thi sắc đẹp, nếu vi phạm thì sẽ bị tước danh hiệu, cấm hành nghề trong một thời gian cụ thể để quản lý và giáo dục. Bên cạnh đó, sẽ thực hiện nghiêm các biện pháp xử lý người mua dâm như đối với cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang nếu vi phạm sẽ bị thông báo người đứng đầu cơ quan đơn vị để tổ chức quản lý giáo dục, không tái phạm.

Ông Dũng đề xuất thành lập Đội Kiểm tra phòng, chống tệ nạn mại dâm với chức năng chuyên về phòng, chống mại dâm. Đồng thời, tăng quyền của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội TP để có thể xử lý nhanh chóng và triệt để khi phát hiện sai phạm. Ông Dũng cũng cho hay thời gian tới sẽ phối hợp chặt chẽ với các quận, huyện và đơn vị chức năng kiểm tra, xử lý, kiểm soát tình trạng mại dâm một cách quyết liệt hơn. “Tôi tin rằng mình chà đi sát lại các tuyến đường, tụ điểm “nóng” và quyết liệt xử lý thì sẽ kéo giảm tệ nạn mại dâm thôi” - ông Dũng nói.

M.CƯỜNG