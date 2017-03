Bình Thuận: Ai bảo kê cho Tân “đầu bò” lộng hành?

Võ đường tự tan rã

Quá trình xảy ra các vụ hành hung, hủy hoại tài sản của nhóm anh em Tân địa phương có biết và có mời lên để giáo dục, cảnh cáo. Hôm xảy ra vụ hủy hoại tài sản ở DN Trí Mỹ có cả Tân và Vũ cùng tham gia và xã đã mời làm việc, sau đó đã chuyển hồ sơ sang Công an huyện xử lý. Đến nay xã chưa có quyết định xử phạt hành chính nào với nhóm anh em này do tất cả vụ việc đều được chuyển lên Công an huyện Tuy Phong để điều tra, làm rõ. Riêng võ đường của Châu Minh Tân tại xã Vĩnh Tân tự tan rã vì họ có lối sống côn đồ.

ÔngNGUYỄN THU, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Tân