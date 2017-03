Bình Thuận: Đại lý lấy cắp thẻ bảo hiểm ôtô bán cho khách hàng?

Ngày 27-4, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Lê Tuấn Anh - Giám đốc PVI Chi nhánh Bình Thuận. Ông cho biết: + Cô K. trước đây là nhân viên hợp đồng, sau này chúng tôi ký lại là đại lý. Các trường hợp trên là do cô K. lấy cắp thẻ bảo hiểm của PVI để bán cho khách hàng với số lượng gần 50 xe .Tuy nhiên, chúng tôi phải có trách nhiệm vì đó là vấn đề thương hiệu. Do cô K. không cung cấp một hình ảnh nào về các vụ tai nạn nên chúng tôi không có cơ sở để bồi thường. . Ông có ủy quyền gì cho cô K. đi giải quyết các vụ tai nạn? + Chúng tôi không hề có ủy quyền nào cả. . Vậy thư gửi khách hàng Nguyễn Văn Minh (ngày 24-11-2009) do ông ký tên, đóng dấu lại ủy quyền cho cô K. chịu trách nhiệm hỗ trợ khách hàng, xem xét, giám định xe và giải quyết mọi thắc mắc, ông giải thích sao? + Tờ giấy đóng dấu ký tên sẵn này là do cô K. ăn cắp của công ty và điền thêm những thông tin đó vào để đưa cho khách hàng . Thưa ông, việc PVI bị mất thẻ ấn chỉ, giấy tờ liên quan tại sao không thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng hay báo cho khách hàng. Thậm chí có thể yêu cầu cơ quan điều tra vào cuộc? + Qua kiểm kê chúng tôi mới phát hiện và đang chuẩn bị làm những việc này thì cô K. đến thú nhận.