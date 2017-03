Bình Thuận: Đề nghị khen thưởng đại tá công an không nhận hối lộ

(PL)- Ngày 11-8, tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã có báo cáo và đề nghị Bộ Công an tặng bằng khen cho Đại tá Nguyễn Đắc Minh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an Bình Thuận, vì đã liêm khiết không nhận hối lộ.

PC45 điều tra xác định bà Huỳnh Thị Hạnh (ngụ TP.HCM) lừa đảo ở huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận) hơn 4 tỉ đồng nên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và chuyển hồ sơ sang VKS. Trong thời gian chờ VKS phê chuẩn, bà Hạnh đã ba lần đến nhà riêng của Đại tá Minh và mang theo quà để nhờ giúp đỡ nhưng bị từ chối. Tuy nhiên, bà Hạnh đã bỏ lại túi quà và ra về. Ngay sau đó, Đại tá Minh đã báo cáo với ban giám đốc công an tỉnh. Qua kiểm tra, các túi quà trên gồm một phong bì tiền 50 triệu đồng, nấm linh chi, hai chai rượu ngoại… PC45 đã gửi giấy triệu tập bà Hạnh đến nhắc nhở, lập biên bản và yêu cầu nhận lại số quà trên. PHƯƠNG NAM