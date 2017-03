Bình Thuận: Hai mẹ con sụp “hố tử thần”

Ngày 18-11, Công an phường Phú Thủy, TP Phan Thiết (Bình Thuận) đã mời đại diện Công ty Xây lắp số 2 thuộc Công ty Điện lực Bình Thuận đến làm việc do đã đào hố sâu nhưng không che chắn, lắp biển báo khiến người tham gia giao thông bị thương tích do sụp hố.

Trước đó, tối 17-11, chị Đinh Thị Ngọc Hiệp (ngụ hẻm 83 đường Lâm Văn Phấn, phường Phú Thủy, Phan Thiết) điều khiển xe máy chở con trai (sáu tuổi) ngồi phía trước và chị gái ngồi phía sau. Khi về đến đầu hẻm, cả xe cùng mẹ con chị Hiệp bất ngờ lọt xuống hố sâu, riêng chị gái của chị Hiệp té trên miệng hố. Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh đã đưa mẹ con chị Hiệp lên miệng hố sơ cứu. Tại hiện trường, chiếc xe máy cắm đầu nằm gọn trong lòng hố có đường kính 1,4 m, sâu hơn 1 m. Một người dân ở cạnh đó cho biết khi xe sụp hố, cháu bé rớt xuống trước, ngồi lọt thỏm dưới đáy hố. điều may mắn là chiếc xe cắm thẳng xuống sát bên cạnh rồi lún trong bùn đứng yên nên cháu chỉ bị trầy xước nhẹ. Chiếc xe máy cắm đầu lọt thỏm xuống hố sâu. Nhiều người dân sống trước hẻm 83 Lâm Văn Phấn cho hay, chiếc hố nói trên đã được Công ty Xây lắp số 2 cho công nhân đến đào từ ngày 15-11. Tuy nhiên, dù hố sâu nằm ngay đầu hẻm nhưng lại không được che chắn, lắp biển cảnh báo. Trước đó, một thanh niên đi xe máy cũng lọt xuống hố này nhưng không bị thương tích nên chỉ nhờ người kéo xe lên rồi đi. Sau vụ việc này, người dân ở đây đã dùng một số vật dụng đặt ở miệng hố để cảnh báo. Thế nhưng sáng hôm sau, khi các công nhân đến thi công, số vật dụng này lại bị vứt đi. Quan sát tại hiện trường, con hẻm 83 chỉ rộng khoảng 1 m nhưng chiếc hố đào lại lấn ra đầu hẻm khoảng 20 cm. Một người dân bức xúc cho biết việc đào hố sâu lấn ra đầu hẻm nhưng không đặt biển cảnh báo chẳng khác gì “gài bẫy” người đi đường. Chị Hiệp cho biết sau khi sự việc xảy ra, con chị suốt đêm không ngủ được, thỉnh thoảng cháu lại giật mình ôm chầm lấy mẹ run lẩy bẩy. Trong khi đó, dù ngay trong đêm 17-11, đại diện Công ty Xây lắp số 2 đã được Công an phường Phú Thủy mời đến lập biên bản nhưng công ty này không hề cử người đến nhà nạn nhân thăm hỏi hay chia sẻ trách nhiệm. PHƯƠNG NAM