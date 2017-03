Bình Thuận: Làm rõ vụ ‘cộng nhầm điểm’ tại kỳ thi công chức

Theo đơn của chị LTHC (27 tuổi), là thí sinh tự do tham dự kỳ thi công chức được tổ chức tại Trường THCS Trần Phú vào ngày 2 và 3-4-2016. Chị C. cùng 13 thí sinh khác dự thi tuyển vào chức vụ cán bộ địa chính, môi trường của UBND phường Bình Hưng.

Đến ngày 10-6, Hội đồng thi công bố kết quả điểm, theo đó chị C. đứng đầu được 322 điểm với các môn thi (tin học 96 điểm, môn kiến thức chung 81 điểm, môn trắc nghiệm chuyên ngành 92 điểm, môn viết chuyên ngành 74,5 điểm (hệ số 2)).

Đứng thứ hai sau chị C. là anh PNHB (32 tuổi), là cán bộ hợp đồng của Phòng Thanh tra TP Phan Thiết với số điểm 319 (tin học 64 điểm, môn kiến thức chung 77 điểm, môn trắc nghiệm chuyên ngành 72 điểm, môn viết chuyên ngành 75 và 20 điểm ưu tiên).



Một buổi thi công chức. Ảnh minh họa: Internet

Với kết quả này nếu không có gì trở ngại sau khi phúc khảo, chị C. sẽ là người duy nhất trúng tuyển. Thế nhưng ngày 6-7-2016, Phòng Nội vụ Phan Thiết mời chị C. lên với sự có mặt của lãnh đạo Văn phòng UBND TP Phan Thiết, Phòng Nội vụ, thông báo chị C. bị loại do “chấm nhầm” và người trúng tuyển là anh B. dưới điểm chị C.

Hội đồng giám khảo cho rằng đã cộng nhầm điểm của thí sinh B. và sai đến 12 điểm (87 thành 75 điểm) môn viết chuyên ngành. Đại diện hội đồng thi, ông Đỗ Hùng Phương, Trưởng phòng Nội vụ TP Phan Thiết, Phó Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng, cùng các thành viên đã xin lỗi chị C. và mong chị thông cảm!

Ông Đỗ Hùng Phương, Trưởng phòng Nội vụ Phan Thiết, cho biết khi có đơn phúc khảo của thí sinh B. và tiến hành thành lập hội đồng chấm phúc khảo thì phát hiện việc cộng nhầm điểm cho anh B. và đây là sự cố đáng tiếc đối với kỳ thi công chức phường, xã.

Ông Phương khẳng định quy trình tổ chức thi và đề thi được giám sát chặt chẽ với sự tham gia của nhiều cơ quan và lực lượng khác nhau, trong đó có cả lực lượng công an. Riêng sai sót đối với trường hợp chị C. xảy ra do quá trình cộng điểm thi của 2 cán bộ chấm thi. Tuy nhiên, chị C. vẫn không đồng ý cách giải thích này vì cho rằng việc cộng điểm dẫn đến sai sót và là khó chấp nhận được. Ngoài ra, qua xem xét bài thi của thí sinh B., ngoài điểm chấm thiếu như nói trên thì bài thi của thí sinh B. cũng sạch sẽ bất thường. Do đó chị C. đã gửi đơn đến Sở Nội vụ đề nghị làm rõ.