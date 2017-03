Bình Thuận: Xe khách hai lần tông chết hai người

Sau khi tông chết hai người, xe khách lao xuống ruộng lúa bên đường. Ảnh: PN

Theo Công an Hàm Thuận Bắc, xe khách do lái xe Nguyễn Phương Danh điều khiển chạy hướng Phan Rang-Phan Thiết với tốc độ nhanh đã tông thẳng vào xe môtô cùng chiều khiến ông Ngô Văn Lực (ngụ xã Hàm Đức) chết tại chỗ. Sau khi tông chết ông Lực, xe khách tông tiếp vào xe máy đang chạy cùng chiều làm bà Nguyễn Thị Yến thiệt mạng, rồi lao xuống ruộng lúa bên đường. Nội vụ đang được Công an Hàm Thuận Bắc làm rõ.

PN