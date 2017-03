Bịt mặt vào nhà dân để cướp

3h15 ngày 28-12, có hai đối tượng bịt mặt đột nhập vào gia đình ông Trần Văn An và vợ là Lê Thị Thanh, trú tại tổ 30, phường Hợp Giang, thị xã Cao Bằng. Bị chủ nhà phát hiện, chúng dùng dao lao vào hành hung, làm vợ chồng ông An, bà Thanh bị thương đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Sau đó, hai đối tượng đã trốn thoát. Công an thị xã đã khám nghiệm hiện trường, thu được 1 bình xịt hơi cay, 1 gậy điện nghi của đối tượng để lại.

Vụ việc đang tiếp tục điều tra truy xét.

Theo Tuấn Anh (ANTĐ)