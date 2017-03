Bộ bàn ghế cổ giá 100 tỷ đồng của trùm giang hồ Bắc Ninh

Minh “Sâm” tên thật là Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Công ty TNHH Đại An có trụ sở ở khu công nghiệp Dốc Sặt, phường Đông Ngàn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Minh “Sâm” bị nghi ngờ cầm đầu băng nhóm xã hội đen tại khu vực Bắc Ninh. Minh “Sâm” cùng với Nguyễn Thành Hưng (còn gọi là Hưng “Sóc”), Giám đốc công ty TNHH Thành Hưng thao túng một số doanh nghiệp kinh doanh gỗ và có hành vi cưỡng đoạt tài sản. Chiều 13/8, lực lượng chức năng bắt quả tang Nguyễn Huy Hoàng – đàn em của Minh “Sâm” đang “thu phí” 1,2 triệu đồng của một lái xe chở gỗ vào chợ gỗ Phù Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Chiều cùng ngày, hơn 100 cảnh sát đã bao vây, bắt giữ, khám xét Minh “Sâm” và Hưng “Sóc”. Cơ quan chức năng thu 6 khẩu súng, lựu đạn và nhiều giấy tờ được cho là liên quan đến hoạt động phạm pháp của các nghi can này. Minh “Sâm” đã từng vào tù vì tội giết người, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Hưng “Sóc” từng phạm tội trộm cắp, cướp tài sản. Sau khi ra tù, hai nghi can này lập công ty tạo bình phong cho việc hoạt động băng nhóm.Dưới trướng của họ là hàng chục thanh niên bặm trợn, có nhiều tiền án, tiền sự. Theo cơ quan chức năng, băng nhóm của Minh "Sâm" và Hưng "Sóc" bảo kê khu vực chợ gỗ Phù Khê, nơi có hàng trăm hộ kinh doanh gỗ quý, thu từ 1,2 đến 3 triệu đồng mỗi xe khi vào chợ. Những xe thuộc dạng thân quen sẽ được họ bỏ qua. Mặc dù bị cưỡng đoạt trắng trợn, thường xuyên, nhưng để yên ổn làm ăn, nhiều chủ xe, người buôn gỗ không dám trình báo cơ quan chức năng. Vì vậy, băng nhóm xã hội đen này hoạt động trong thời gian khá dài. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, cố ý gây thương tích và hàng loạt hoạt động phạm tội khác của băng nhóm này.