Bộ Công an chỉ đạo làm rõ “lò” bảo kê biển số đỏ dỏm

(PL)- Ngày 6-7, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết Thanh tra Bộ Công an vừa có văn bản chỉ đạo Công an tỉnh Bình Thuận xác minh, làm rõ và có báo cáo về “lò” bảo kê biển số đỏ dỏm của ông Trần Hòa ở xã Phong Nẫm, Phan Thiết.

Cùng ngày, Thượng tá Lương Hồng Quang, Chánh Thanh tra Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Bình Thuận, cũng cho hay: Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cũng vừa yêu cầu tỉnh Bình Thuận làm rõ và kiểm điểm các tổ chức, cá nhân nếu có liên quan. Theo Thượng tá Quang, Thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận, VKS Quân khu 7, CSGT Công an tỉnh Bình Thuận đã đến làm việc với Bộ CHQS tỉnh Bình Thuận liên quan đến “lò” biển số đỏ dỏm này. Bộ CHQS tỉnh sẽ xác minh, làm rõ sự việc trong phạm vi và chức trách của mình để sớm báo cáo cho Bộ Tư lệnh Quân khu 7. Chúng tôi cũng đã cung cấp tư liệu, băng ghi âm cho đại diện Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) liên quan đến danh sách chung chi mà ông Hòa đã lập và cho rằng đã bôi trơn nhằm giải cứu xe biển số dỏm ra trụ sở Công an huyện Tân Phú. Trên Pháp Luật TP.HCM các ngày 6, 7, 8-6-2011 chúng tôi đã phản ánh về “lò” bảo kê xe biển số đỏ dỏm ở Phan Thiết... PHƯƠNG NAM