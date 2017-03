Bộ Công an chỉ đạo lực lượng công an phòng chống lụt bão theo cấp báo động

Chiều 16/10, Thiếu tướng Phạm Quang Cử, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống lụt bão, tai nạn thương tích, tìm kiếm cứu nạn (Bộ Công an), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, đã ký công điện khẩn, gửi: Các tổng cục, bộ tư lệnh, vụ, cục trực thuộc Bộ Công an; giám đốc công an các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận.

Theo đó, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường và hoạt động của vùng áp thấp trên khu vực biển các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi, đêm 15/10 mưa rất to từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình, nước sông trên khu vực dâng cao… để chủ động phòng, tránh mưa lũ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão, tai nạn thương tích, tìm kiếm cứu nạn Bộ Công an yêu cầu giám đốc công an các tỉnh triển khai những nhiệm vụ trọng tâm sau:

Căn cứ chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão, tai nạn thương tích, tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố, triển khai các phương án chống lũ theo cấp báo động; kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, hạ lưu các hồ, đập, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét để tổ chức sơ tán dân, đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Thực hiện tốt công tác TTKS giao thông đường bộ, đường thủy, kịp thời phát hiện những bến đò ngang, những phương tiện không đảm bảo an toàn, những địa điểm sạt lở, có nguy cơ sạt lở để đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động; tổ chức phân luồng và cảnh báo đảm bảo an toàn cho người, tài sản và các phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là giao thông đường thủy.

Tổ chức công tác trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ mọi biến động của mưa lũ và kịp thời báo cáo về Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão, tai nạn thương tích, tìm kiếm cứu nạn Bộ Công an qua Thường trực Ban chỉ đạo - Văn phòng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật…

Theo A.Hiếu (CAND)