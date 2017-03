Bộ Công an hỗ trợ điều tra vụ nhà báo bị đốt

(PL)- Ngày 15-2-2011, các điều tra viên thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an đã đến làm việc với Công an tỉnh Long An, nghe ban chuyên án báo cáo về tiến độ điều tra vụ án nhà báo Hoàng Hùng (phóng viên báo Người Lao Động) bị đốt tại nhà riêng ngày 19-1-2011.

Nhà báo Hoàng Hùng khi còn làm phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM (ảnh tư liệu, chụp năm 1998) Trước dư luận và hàng loạt thông tin trên báo chí có nhiều điểm trái ngược nhau, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An vẫn khẳng định đây là vụ án giết người chứ không phải do nhà báo Hoàng Hùng tự sát. Để phục vụ cho công tác điều tra mở rộng, nhanh chóng phá án, Bộ Công an đã cử một tổ công tác cùng phối hợp làm việc với ban chuyên án tỉnh Long An. T.PHÚC