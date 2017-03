Bộ Công an khen thưởng 4 cảnh sát từ chối "phong bì"

Vài ngày trước, trên đường Nguyễn Văn Cừ, tổ tuần tra thuộc Đại đội 3, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an Hà Nội) phát hiện 2 thanh niên ngồi trong taxi có nhiều biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra hành chính, cảnh sát thu trong người họ khẩu súng K59, 7 viên đạn.

Trên đường bị áp giải về trụ sở công an, 2 người ngỏ ý "tặng" tổ công tác 97 triệu đồng để được thả ra. Hành vi đưa hối lộ này của họ đã bị lập biên bản.

Ngày 18/1, trung tướng Lê Quý Vương (Thứ trưởng Bộ Công an) đánh giá đây là minh chứng sinh động cho việc giáo dục cán bộ, chiến sỹ thực hiện phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dặn. 4 cảnh sát trong tổ làm nhiệm vụ hôm đó đã được Bộ Công an thưởng mỗi người một triệu đồng.

Thứ trưởng yêu cầu Công an Hà Nội sớm hoàn thiện hồ sơ đưa vụ án ra xét xử để răn đe, phòng ngừa chung.

