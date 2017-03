Bộ Công an khen thưởng ‘mắt thần’ trong khu dân cư

Tại buổi lễ, Đại tá Đinh Thanh Nhàn - Phó Giám đốc Công an TP.HCM phát biểu ghi nhận thành tích cán bộ, nhân dân phường đạt được trong thời gian qua. Bộ Công an đánh giá cao về tính thiết thực, hiệu quả việc gắn camera an ninh khu dân cư phường 12. Hướng tới lãnh đạo Công an TP.HCM sẽ tạo điều kiện, khuyến khích các đơn vị nhân rộng mô hình này.

Công an phường 12, quận Gò Vấp giám sát khu dân cư qua camera an ninh. Ảnh: XN

Được biết trên địa bàn phường 12 (Gò Vấp) có 128 tổ dân phố với hơn 59.000 người dân, trong đó 60% đến từ các tỉnh. Ngoài ra, có nhiều khu trọ thường xuyên xảy ra tình trạng trộm cắp, gây rối, đánh nhau. Để tăng cường việc giám sát an ninh trật tự, công an phường tham mưu UBND phường 12 lắp đặt 212 camera an ninh quan sát trên 16 tuyến đường, hẻm và 31 khu nhà trọ. Tính từ khi đưa vào sử dụng, “mắt thần” đã phá được nhiều vụ án trộm cắp, ngăn ngừa kịp thời những vụ ẩu đả giữa các băng nhóm hung hãn. Camera quan sát còn giúp việc quản lý địa bàn của cơ quan chức năng thuận tiện hơn.

XUÂN NGỌC