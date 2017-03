Bộ Công an sẽ kiểm tra vụ nói phóng viên thiểu năng

Ngày 12-3, trao đổi với PV, một lãnh đạo Bộ Công an cho biết sẽ kiểm tra lại sự việc một lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự - xã hội (thuộc Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, Bộ Công an) phát ngôn với ý nói các phóng viên thiểu năng tại một cuộc hội nghị của Bộ GTVT.

Chiều 11-3, tại hội nghị tổ chức ở Bộ GTVT do Bộ trưởng Đinh La Thăng chủ trì bàn về các nội dung của dự thảo nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, khi tham gia phát biểu, vị lãnh đạo này có bức xúc nói: “Các phóng viên có lẽ là thế nào đó, thiểu năng gì đó, có gì đó không hiểu thế nào là mũ giả, mũ rởm...”. Phát ngôn này được một số phóng viên ghi âm lại đầy đủ và sau đó phản ánh trên mặt báo. Theo M.QUANG - L.THANH (TTO)