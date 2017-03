Bộ Công an sẽ quản lý dịch vụ đòi nợ

Đó là nội dung đáng chú ý trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 104/2007 về việc kinh doanh dịch vụ đòi nợ vừa được công bố để lấy ý kiến nhân dân. Cụ thể theo dự thảo, doanh nghiệp (DN) muốn kinh doanh dịch vụ này phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của Bộ Công an. Dự thảo cũng minh định rõ “Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ”. Bộ Công an có các nhiệm vụ, quyền hạn như: Chỉ đạo lực lượng công an các cấp kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ; quy định mẫu trang phục của nhân viên dịch vụ đòi nợ; tổ chức kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm quy định về an ninh, trật tự trong hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ...

Dự thảo cũng bổ sung quy định mới về văn phòng đại diện, chi nhánh và địa điểm kinh doanh của DN kinh doanh dịch vụ đòi nợ. Theo đó, địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện DN kinh doanh dịch vụ đòi nợ phải ổn định ít nhất từ một năm trở lên; nếu là nhà thuộc sở hữu của người đứng tên đăng ký kinh doanh thì trong hồ sơ đăng ký kinh doanh phải có giấy tờ hợp lệ, nếu là nhà thuê thì phải có hợp đồng thuê nhà có thời hạn thuê từ một năm trở lên. Trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của DN kinh doanh dịch vụ đòi nợ thì người đứng đầu DN, chi nhánh, văn phòng đại diện phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan công an cấp tỉnh nơi đi và nơi đến chậm nhất là 15 ngày trước khi thực hiện việc di chuyển địa điểm.

Cũng theo dự thảo, những người không mặc trang phục theo quy định, không đeo thẻ nhân viên hoặc không có giấy giới thiệu của DN kinh doanh dịch vụ đòi nợ thì không được làm việc trực tiếp với chủ nợ hoặc khách nợ hoặc với tổ chức, cá nhân khác liên quan.

TTH