Bộ công an yêu cầu làm rõ vụ “bị đánh sau khi bị công an giữ xe”

Theo trình bày, tối 21-6, anh Phương chở người bạn ngồi phía sau xe máy không đội mũ bảo hiểm thì bị CSGT Công an TP Tuy Hòa cùng Công an phường Phú Đông giữ xe, lập biên bản vi phạm. Khi anh cùng với bạn là Nguyễn Kim Đệ đến trụ sở Công an phường Phú Đông hỏi xe bị giữ ở đâu, anh Phương có hơi men nên có to tiếng thì bị một nhóm người, trong đó có ông Trần Quang Thức (đang mặc cảnh phục) lao vào đánh. Anh Đệ chạy vào trụ sở công an phường đề nghị can thiệp nhưng công an không ra.

Ngày 26-6, Văn phòng Bộ Công an có công văn gửi Pháp Luật TP.HCM cho biết đã yêu cầu Công an tỉnh Phú Yên chỉ đạo kiểm tra, xử lý và thông báo kết quả cho báo.

NHẬT HÒA