Bỏ “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” trên mẫu giấy phép lái xe mới?

Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong quý I/2011 sẽ cấp giấy phép lái xe theo mẫu mới với nhiều ưu điểm vượt trội so với giấy phép lái xe hiện hành.



Được biết, đến tháng 9/2010, số lượng mô tô, xe máy do Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Bộ Công an) quản lý hơn 30 triệu chiếc, trong đó có hơn 1,5 triệu ô tô. Tới đây, Hà Nội và TP.HCM sẽ được trang bị 2 bộ máy in giấy phép lái xe, với tốc độ in đạt khoảng 120 giấy phép lái xe/giờ.



Cũng theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trước khi thực hiện đồng loạt trên cả nước việc cấp giấy phép lái xe theo mẫu mới sẽ được thực hiện thí điểm tại một số địa phương để rút kinh nghiệm.



Giấy phép lái xe theo mẫu mới có tính bảo mật cao với 3 cấp độ phát hiện thật, giả từ phát hiện bằng mắt thường đến qua máy móc và chỉ có lực lượng chuyên môn mới phát hiện được. Giấy phéo lái xe mới có kích thước tương tự thẻ ATM, được in song ngữ Việt- Anh, trên đó còn có cơ sở dữ liệu trong cả nước để các cơ quan chức năng nhanh chóng tra cứu, xác minh thông tin khi cần thiết.



Liên quan đến việc cấp biển số xe 5 chữ số từ ngày 6/12, lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (C67 thuộc Bộ Công an) cho biết Bộ Công an sẽ thực hiện tập huấn cho lực lượng công an các địa phương thực hiện Thông tư 36/2010/TT-BCA về thủ tục cấp, đổi biển số xe.



Theo đó, biển số xe mới sẽ không thay đổi nhiều, hai số đầu tiên là ký hiệu địa phương, tiếp theo là một chữ cái và cuối cùng là nhóm số thể hiện số thứ tự đăng ký gồm 5 chữ số thay vì 4 chữ số như hiện nay, từ 000.01 đến 999.99. Việc cấp biển số xe lên 5 chữ số sẽ tạo thêm nhiều biển số xe đẹp để thực hiện thông tư về việc tổ chức đấu giá biển số xe đẹp do liên bộ Công an - Tài chính - Tư pháp đang xây dựng.





Theo Hồ Thu (Bee)