Bộ GTVT yêu cầu sếp DNNN đi xe 4,2 tỉ giải trình

“Lãnh đạo bộ yêu cầu ông Vận báo cáo, giải trình những nội dung báo chí đăng về việc ông Vận sử dụng xe có giá trị lớn hơn so với quy định.



Chúng tôi đang chờ ông Vận báo cáo, giải trình rồi mới có biện pháp xử lý nếu có sai phạm. Nếu đúng là sử dụng xe vượt tiêu chuẩn so với quy định, Bộ GTVT sẽ vận dụng các quy định của pháp luật để xử lý” - vị lãnh đạo này nói.



Như thông tin, chiếc xe Mercedes S300 được ông Vận sử dụng do VMS - South đứng tên. Chiếc xe này có giá 4.206.480.000 đồng (bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng), mới 100% và được sản xuất năm 2011.



Theo quy định hiện hành, với chức danh của mình, ông Phạm Đình Vận chỉ được bố trí ôtô sử dụng cho công việc có giá trị tối đa 720 triệu đồng.



Theo T.PHÙNG (TTO)