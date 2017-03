Bố mải cất quần áo, con rơi từ tầng 4 xuống đất

Ngày 18/11, Công an quận Hoàn Kiếm - Hà Nội cho biết đã xác minh, làm thủ tục về một trường hợp tai nạn thương tâm: Bé mới 2 tuổi không may rơi từ tầng 4 xuống đất và tử vong tại chỗ.



Sự việc xảy ra vào khoảng 22h 45 ngày 16/11, khi anh Đặng Chí T. (ở quận Hoàn Kiếm) bế con trai là cháu Đặng Ngọc D. (SN 2011) lên sân thượng tầng 4 để lấy quần áo phơi trên đó.



Do sân thượng không có lan can, anh T. mải lo lấy quần áo không để ý, cháu D. đã bò ra ngoài và rơi từ tầng 4 xuống đất.



Gia đình đã đưa D. vào Bệnh viện Việt Đức cấp cứu nhưng cháu đã tử vong trên đường đi.





Theo Người lao động