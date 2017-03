Bố mẹ phạt con cởi trần, quỳ ngoài nắng 38 độ

Hai vợ chồng này bắt con của mình, một học sinh lớp 7, cởi trần, đội ghế phơi nhiều giờ giữa cái nắng 38 độ C, chỉ vì lý do con ham chơi không chịu học.



Không chịu được cảnh trên, nhiều người can ngăn nhưng bị gia đình phản ứng và cho rằng đây là cách giáo dục của gia đình, không liên quan đến người khác. Người dân đành báo chính quyền địa phương để can thiệp.



Ông Võ Văn Vinh - Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Dõng cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, UBND xã đã cử công an xã đến nhà của chị Cúc tìm hiểu sự việc và yêu cầu gia đình chị Cúc lên UBND xã để kiểm điểm, làm cam kết không tiếp tục xử phạt con cái của mình bằng những cách thiếu giáo dục như trên, nếu tái phạm sẽ đưa ra giáo dục trước dân.





(Theo Phụ nữ TP.HCM)