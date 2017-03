Bộ Ngoại giao Nga chia buồn gia đình các nạn nhân

Hiện công tác nhận dạng, xác định danh tính, quê quán các nạn nhân đã hoàn tất.

Theo ông Sơn, Đại sứ quán đang phối hợp với các cơ quan chức năng, đặc biệt là thân nhân gia đình các nạn nhân tại Việt Nam để đưa thi thể họ về nước. Theo đó, nếu gia đình nào đồng ý hỏa thiêu thì Đại sứ quán sẽ kêu gọi cộng đồng người Việt tại Nga hỗ trợ 100% kinh phí hỏa thiêu và đưa bình tro về nước cho người thân. Còn gia đình nào muốn giữ nguyên thi thể thì Đại sứ quán sẽ trao đổi với gia đình để nắm điều kiện kinh tế và cùng chia sẻ khó khăn. “Chúng tôi sẽ làm hết sức, cố gắng giải quyết trong vòng 7-10 ngày để đưa toàn bộ nạn nhân về Việt Nam” - ông Sơn nói.

Cùng ngày, ông Nguyễn Ngọc Thụ, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh (Quảng Bình), cho biết đã nắm thông tin về vụ hỏa hoạn tại Nga, trong đó có hai nạn nhân quê quán tại xã Tân Ninh và Hải Ninh (huyện Quảng Ninh). “Chúng tôi đang cho UBND hai xã nói trên xác minh lại thông tin để biết họ sang Nga làm việc như thế nào và sẽ đến động viên thăm hỏi các gia đình” - ông Thụ nói.

Theo hãng tin RIA Novosti (Nga), Bộ Ngoại giao Nga đã yêu cầu cơ quan chức năng điều tra kỹ lưỡng vụ hỏa hoạn. Bộ Ngoại giao Nga gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân trong vụ cháy và cam kết các cơ quan chức trách Nga sẽ làm tất cả biện pháp cần thiết để làm rõ trách nhiệm những người liên quan để đưa ra công lý.

Ngoài cuộc điều tra của VKS Moskva, Ủy ban Điều tra Nga cũng đã vào cuộc nhằm truy trách nhiệm người chủ xưởng may đã vi phạm về an toàn PCCC. Mức phạt cao nhất đối với tội danh này là bảy năm tù. Cơ quan chức năng Nga cũng sẽ xem xét trách nhiệm của các quan chức địa phương phụ trách vấn đề an toàn hỏa hoạn ở khu vực.

Cơ quan chức năng đang truy tìm người chủ xưởng may. Hãng tin BBC dẫn lời người phát ngôn Cơ quan Xuất nhập cảnh Nga cho biết chủ sở hữu căn nhà nơi đặt xưởng may bị cháy là công dân Nga.

Cơ quan Xuất nhập liên bang Nga cũng cho biết trong cuộc kiểm tra ở quận Ruza, lực lượng chức năng cũng đã tạm giữ 80 người Việt Nam làm việc tại một xưởng may hoạt động trái phép. Trong số những người này, 25 người không có giấy tờ hợp pháp, số còn lại có hộ chiếu nhưng không có giấy phép lao động.

