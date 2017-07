Bộ sưu tập gốm đồ sộ của lão nông làng Phước Tích

Nghề gốm làng Phước Tích đã có bề dày hơn 500 năm tuổi. Thời hoàng kim của nghề gắn chặt với thời điểm vua Gia Long mới lên ngôi vào năm 1802. Khi ấy, trong làng có đến 12 cái lò sấp, lò ngửa chẳng bao giờ tắt lửa. Những sản phẩm trên được chở bán từ Nghệ An vào đến Nam Bộ. Các sản phẩm gốm không tráng men như lọ hoa...cũng đã được bán sang Nhật Bản và được sử dụng trân trọng trong các buổi tiệc trà của Nhật. Bộ sưu tập đồ gốm làng Phước Tích do ông Lê Trọng Diễn tự sưu tập và lập nên, các sản phẩm chủ yếu do gia đình tự sản xuất với đầy đủ 63 mẫu của làng gốm Phước Tích. Vì công dụng của gốm làng Phước Tích là sản xuất những vật dụng cho sinh hoạt hàng ngày nên nhiều loại không lưu giữ được đã được ông Diễn tái tạo lại để giới thiệu đến du khách. Ngày nay, đây là nơi lưu giữ khá đầy đủ các sản phẩm gốm Phước Tích, là địa chỉ tham quan của du khách mỗi khi đến làng Phước Tích.